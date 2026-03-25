Стартует чемпионат мира по фигурному катанию

Илья Малинин выиграл два предыдущих чемпионата мира
Фото: Skyscraper2010 / CC BY-SA 4.0

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует 25 марта в Праге. Транслировать соревнования в России будет сервис Okko.

Это первый крупный старт для фигуристов после главного события четырехлетнего цикла — Олимпийских игр в Милане. В Прагу съедутся олимпийские медалисты и действующие чемпионы, всего в заявке 179 участников.

Чемпионат мира проводят в обычном для фигурного катания формате — в два этапа для каждой дисциплины. Танцевальные пары соревнуются в ритм-танце и произвольном танце, все остальные — в короткой и произвольной программах.

По итогам ритм-танца или короткой программы проходит отбор. В произвольную попадают лучшие участники: по 24 одиночника, 20 танцевальных и 16 спортивных пар. Победителя определяют по наибольшей сумме оценок за два выступления.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию:

  • 25 марта. Женщины. Короткая программа
  • 25 марта. Парное катание. Короткая программа
  • 26 марта. Мужчины. Короткая программа
  • 26 марта. Парное катание. Произвольная программа
  • 27 марта. Танцы на льду. Ритм-танец
  • 27 марта. Женщины. Произвольная программа
  • 28 марта. Мужчины. Произвольная программа
  • 28 марта. Танцы на льду. Произвольный танец
  • 29 марта. Показательные выступления

Российские спортсмены к чемпионату не допущены. Запрет на участие в турнирах под эгидой ISU действует с 2022 года.

