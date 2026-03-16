«Сибирь» победила ЦСКА и вышла в плей-офф

Хоккейная «Сибирь» на домашнем льду победила московский ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного первенства КХЛ и вышла в плей-офф.

За «Сибирь» шайбы забросили Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Приски (38-я минута) и Антон Косолапов (40-я минута), который в дополнение к победному голу записал в свой актив два ассиста.

Победа над армейцами гарантировала подопечным Ярослава Люзенкова восьмое место в таблице Восточной конференции, которое дает право на участие в борьбе за кубок Гагарина, у команды 65 очков.

Преследовавший «Сибирь» хабаровский «Амур» отстал от новосибирцев на пять очков и потерял математические шансы на попадание в плей-офф. До конца регулярного первенства командам остается провести по две встречи.

«Сибирь» была близка к тому, чтобы официально оформить выход в плей-офф еще в предыдущем матче с «Металлургом», однако команда проиграла в овертайме из-за спорных удалений.

Теперь «Металлург», который ранее стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, станет соперником «Сибири» по первому раунду плей-офф.

В прошлом сезоне новосибирцы заняли седьмое место в Восточной конференции и также вышли в плей-офф. Там в первом раунде они минимально уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3:4 в серии.