Началось замедление домашнего интернета в России

Подключение интернета и видеонаблюдения Ростелеком в коттедже
Провайдер «Дом.ру» начал тестировать в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре механизм ограничения скорости для абонентов проводного интернета, потребляющих избыточные объемы трафика.

При превышении пользователем потребления трафика свыше 3 Тбайт в месяц скорость доступа к проводному интернету снижается до 50 Мбит/с, сообщила пресс-служба компании «Эр-Телеком», которой принадлежит провайдер.

Отмечается, что аномально высокое потребление трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях.

«Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится», — уточнила компания.

По оценке провайдера, что ограничения могут затронуть менее 1% пользователей, так как 85% клиентов «Дом.ру» ежемесячно потребляют до 500 гигабайт. Контролировать объем потребляемого трафика пользователи могут в личном кабинете.

Федеральная антимонопольная служба России намерена проверить действия оператора на предмет соответствия законодательству, запросив у компании экономическое и технологическое обоснование новых правил.

