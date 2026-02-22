«Сибирь» проиграла «Нефтехимику» с минимальным счетом

Хоккейная «Сибирь» в гостях уступила «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Первый и единственный гол в матче был забит только на 50-й минуте — отличился защитник «Нефтехимика» Лука Профака, в итоге он стал победным.

При этом у новосибирцев были хорошие шансы на камбэк — за пять минут до конца матча «Сибирь» оказалась в большинстве. Однако реализовать лишнего не удалось. Также безрезультатной стала замена вратаря на шестого полевого за полторы минуты до концовки.

«Сибирь» с 57 очками после 60 игр сохраняет восьмую строчку в таблице Восточной конференции. 24 февраля новосибирцы на выезде сыграют с «Салаватом Юлаевым».