Сборная США по хоккею выиграла олимпийский турнир

Источник:
Sibnet.ru
Сборная США по хоккею
Фото: © USA Hockey

Сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады в финале олимпийского хоккейного турнира. Олимпийское золото досталось американцам впервые с 1980 года.

Команда США открыла счет — после сольного прохода на седьмой минуте первого периода отличился Мэтт Болди. В конце второго периода Кейл Макар сравнял счет. В овертайме уже на второй минуте победу американцам принес Джек Хьюз.

Сборная США в третий раз в истории выиграла олимпийский хоккейный турнир, при этом в предыдущий раз она завоевывала золото в далеком 1980 году. Канадская команда побеждала на Олимпиаде десять раз.

Канада и США в третий раз играли в финале Олимпиады — в 2010 году «кленовые листья» победили благодаря голу Сидни Кросби в овертайме. В 2002 года канадцы в финале разгромили команду США со счетом 5:2.

Спорт #Хоккей
