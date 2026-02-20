Новосибирский сноубордист выступит на Паралимпиаде

Новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев вошел в число шести российских спортсменов, которые точно выступят на Паралимпийских играх в Италии, сообщило Минспорта региона.

Фадееву 38 лет. Профессионально парасноубордом начал заниматься пять лет назад. До этого катался для собственного удовольствия. После тяжелой травмы и потери ноги стал тренироваться как параспортсмен и выступать на крупных турнирах.

Выступает в дисциплинах «слалом» и «сноуборд-кросс». За свою спортивную карьеру стал четырехкратным чемпионом России.

«Я не ставлю задачи завоевать медали на Паралимпиаде. Я буду концентрироваться на себе, на своём прокате. Мне хотелось бы как можно лучше пройти все элементы трассы — трамплины, волны, контр-уклоны. Я знаю свои ошибки и хочу их минимизировать. А там уже посмотрим, каким будет результат», — цитирует Дмитрия Фадеева региональное Минспорта.

XIV Зимние Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 15 марта этого года.