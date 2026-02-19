Олимпийцев из России обделили смартфонами Samsung

Российским спортсменам не подарили смартфоны Samsung на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине, поскольку «в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК приложил усилия, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и сервисам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства», — цитирует «Советский спорт» ответ МОК.

Ски-альпинист Никита Филиппов провел распаковку коробки с подарками от организаторов и пожаловался, что в ней нет смартфона Samsung.

«Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — написал Филиппов в телеграм-канале.

Спортсмен показал форму нейтральных атлетов, куда вошли брюки, куртки, футболки, термобелье и кеды, и отметил, что доволен ею.

Перед Олимпийскими играми — 2026 организаторы сообщали, что все спортсмены получат в подарок эксклюзивный смартфон от Samsung — спонсора МОК.

На Олимпиаде-2024 в Париже россиянам также не дарили смартфоны.