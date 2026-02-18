НАВЕРХ

Норвежский лыжник стал десятикратным олимпийским чемпионом

Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли командный спринт на Олимпиаде в Италии.

Норвежцы добрались до финиша за 18 минут 28,9 секунды. Второе место заняли американцы Бен Огден и Гус Шумахер, третье — итальянцы Элиа Барпа и Федерико Пеллегрино.

Для Клебо, ранее установившего рекорд по числу золотых медалей на зимних Играх, это десятая олимпийская награда высшего достоинства. На Олимпиаде-2026 он выиграл пять золотых медалей.

По этому показателю норвежец единоличный лидер среди представителей зимних видов спорта. В общем списке Клебо уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу, у которого 23 золота.

Чтобы стать «абсолютным чемпионом» Игр, то есть взять все шесть высших наград в лыжных дисциплинах, Клебо осталось победить в марафоне на 50 километров.

