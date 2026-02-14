НАВЕРХ

Шайдоров из Казахстана стал олимпийским чемпионом, Малинин — 8‑й

Фигурист Михаил Шайдоров
Сумасшедший финал состоялся в мужском одиночном катании на Олимпийских играх —2026. Чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана, американский фигурист Илья Малинин, которому прочили второе олимпийское золото, — только восьмой. Россиянин Петр Гуменник стал шестым.

Шайдоров безупречно откатал произвольную программу, получив за нее 198,64 балла, и стал промежуточным лидером с общей суммой 291,58 балла.

После него выступала тройка претендентов на пьедестал: француз Адам Сяо Хим Фа, японец Юма Кагияма и американец Малинин. Все трое провалили прокаты.

Малинин собирался сделать сложнейший четверной аксель и еще шесть четверных прыжков. Но несколько раз упал, на акселе сделал бабочку. В итоге — только восьмое место по сумме двух программ.

Серебро завоевал Юма Кагияма (280,06 балла), бронзу — его соотечественник Шун Сато (274,90 балла).

Гуменник в итоге шестой, до бронзы ему не хватило трех баллов.

