Лыжница Непряева не попала в топ-20 в гонке с раздельным стартом

Лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде.

Непряева показала результат 24 минуты 45 секунд. Чемпионкой стала шведка Фрида Карлссон — 22 минуты 49,2 секунды. Серебро выиграла ее соотечественница Эбба Андерссон (+46,6 секунды). Тройку лучших замкнула американка Джессика Диггинс (+49,7).

«Очень тяжелая гонка, тяжелая погода. Трасса была жесткая относительно, не такая, как предыдущие дни. Вчера была супермягкая трасса, я думала, сегодня тоже будет мягкая, но трасса была немного другой, не такая, как в предыдущие дни», — сказала Непряева в эфире Okko.

Ранее на Играх в Италии Непряева заняла 17-е место в скиатлоне и не смогла преодолеть квалификацию в спринте, заняв 36-е место.

Лыжница также выйдет на масс-старт в последний день Олимпиады, 22 февраля.