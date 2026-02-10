НАВЕРХ
Сообщница Эпштейна отказалась давать показания в Конгрессе

Источник:
ТАСС
Гислейн Максвелл на фото с Джеффри Эпштейном
Гислейн Максвелл на фото с Джеффри Эпштейном
Фото: © кадр из видео

Пособница Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, Гислейн Максвелл отказалась дать показания в комитете Палаты представителей Конгресса США, заявил председатель комитета Джеймс Комер.

Максвелл, отбывающая 20-летний срок, «сослалась на пятую поправку и отказалась ответить на какие-либо вопросы». Пятая поправка к Конституции США позволяет не свидетельствовать против самого себя, цитирует ТАСС Комера.

«Это, безусловно, очень разочаровывает. У нас было много вопросов о преступлениях, совершенных ей и Эпштейном, а также о возможных сообщниках», — отметил он.

Ранее адвокат Максвелл заявлял, что его подзащитная готова говорить полностью и честно, но только при условии помилования. Власти отклонили это требование.

Чета Клинтонов даст показания по делу Эпштейна

Эпштейн был задержан 6 июля 2019 года. Его обвинили торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме. Следствие пришло к выводу о самоубийстве.

В декабре 2021 года суд в США признал Максвелл виновной в пособничестве. Жюри присяжных посчитало доказанным, что она подбирала для Эпштейна девушек-подростков, которых он склонял к действиям сексуального характера. В июне 2022 года ее приговорили к 20 годам заключения.

