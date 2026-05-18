Спасатели отчитались о поисках семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае
Спасатели два дня искали семью Усольцевых, пропавшую в конце сентября 2025 года, в том числе на курумниках, но результата нет, сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».

Спасатели по заявке следователей 15 и 16 мая вновь выезжали в лесной массив недалеко от поселка Кутурчин, где пропала семья.

Они обследовали четыре крупных каменных россыпи (курумника) на высоте 985 метров и склоны, где, как предполагается, могли спускаться пропавшие, а также подъезды к туристическим тропам. Результата по-прежнему нет.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября ушли в несложный поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье, с тех пор о них ничего не известно. Следствие считает приоритетной версией несчастный случай, также отрабатывали криминал и побег.

