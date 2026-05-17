Глава «ЛизаАлерт» назвал свою версию пропажи семьи Усольцевых

Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Семья Усольцевых могла пропасть в Кутурчинском Белогорье из-за несчастного случая, связанного с погодными условиями, считает председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Мы рассматриваем версию несчастного случая, связанного с разными погодными условиями, но на самом деле, пока мы не закончили поисковое мероприятие, думать, что именно произошло, не очень правильно, потому что может быть, на самом деле, все что угодно», — сказал Сергеев ТАСС.

По его словам, «ЛизаАлерт» при поисках пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье будет обследовать прежде всего каменные скальные образования, находящиеся на высоте. Главная цель — дождаться схода снега для исследования важных участков.

«Там есть сложнейшие зоны, а именно каменные скальные образования, которые надо будет обследовать. И к ним у нас основное внимание. И проблема в том, что они находятся на высоте, и для того, чтобы их обследовать, нам нужно и лагерь делать там примерно на высоте», — отметил Сергеев.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Следствием отрабатывались три версии: несчастный случай, криминал и побег. В ходе расследования версия о побеге была опровергнута.

