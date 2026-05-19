Линда впервые обратилась к поклонникам после задержания

Линда
Фото: © официальный телеграм-канал Линды

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) впервые публично обратилась к поклонникам после новостей о задержании и уголовном деле, связанном с авторскими правами на песни, созданные Максимом Фадеевым.

«Всех благодарю за мощнейшую поддержку, которую я получаю каждый день, каждую минуту, невероятное количество слов поддержки, которые дают мне и всем моим близким вдохновение, силу и надежду», — сказала Линда в обращении, опубликованном в телеграм-канале.

Певица отметила, что все ранее запланированные концерты состоятся. Линда не стала высказываться о ситуации с допросом.

На прошлой неделе стало известно, что правоохранительные органы задержали Линду и доставили ее на допрос в качестве свидетеля по делу об авторских правах. По данным источника «Коммерсанта», после этого процессуальный статус певицы изменился. Она стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК).

Продюсер Линды Михаил Кувшинов находится под домашним арестом по этому делу. ГУ МВД по Москве официально ничего не комментировало.

В ноябре 2025 года Фадеев обвинил музыкального издателя Андрея Черкасова в махинациях с документами в 1990-х, из-за которых он потерял права на песни Линды. Фадеев утверждал, что он не получал авторские отчисления 30 лет. Сейчас Черкасов арестован.

