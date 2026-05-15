Гражданская панихида по телеведущему Владимиру Молчанову пройдет 15 мая в Москве, сообщил журналист и его друг Юрий Рост.

«Будет в пятницу 15 мая в 12.00 в церкви Космы и Дамиана в Шубине по адресу Столешников переулок, дом 2-4сб», — написал Рос в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Молчанов умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве в семье композитора Кирилла Молчанова. В 1967 году поступил на филологический факультет МГУ.



Карьера началась в Агентстве печати «Новости». Долгое время работал корреспондентом в Нидерландах.



В 1987 году пришел на Центральное телевидение. Завоевал популярность как телеведущий программ «90 минут» и «До и после полуночи».

