Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали родителями

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский сообщили о рождении сына, они опубликовали одинаковые поста в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автором поста стал Козловский, он поблагодарил актрису «за чудо» и отметил, что особенно остро стал ощущать смысл жизни после рождения ребенка. Мальчик появился на свет 6 мая, его назвали Лео.

Слухи о романе Акиньшиной и Козловского появились после съемок фильма «Чернобыль». В апреле этого года он опубликовал в соцсетях признание: «С днем рождения, любовь моя».

У Акиньшиной есть 16-летний сын от бизнесмена Дмитрия Литвинова, 12-летний сын и 9-летняя дочь от кинопродюсера Арчила Геловани. У Козловского есть 6-летняя дочь Оду Валентину от актрисы Ольги Зуевой.