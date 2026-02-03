НАВЕРХ
Чета Клинтонов даст показания по делу Эпштейна

Источник:
The New York Times
Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон
Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон
Фото: (DoD photo by Mass Communication Specialist 1st Class Vanessa White)

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Клинтоны в течение нескольких месяцев отказывалась давать показания в Конгрессе США по делу Эпштейна. Они называли расследование политически мотивированны.

Как рассказали источники, Клинтоны приняли решение дать показания после того, как часть демократов в комитете поддержала республиканцев в вопросе привлечения Клинтонов к уголовной ответственности за отказ от сотрудничества и неуважение к Конгрессу США.

Показания Клинтонов — важное событие. Бывшие президенты США не давали показаний в Конгрессе с 1983 года. Комитет намерен сосредоточиться на связях высокопоставленных демократов с Эпштейном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОстров Эпштейна: педофильский рай

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Его обвинили торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

Согласно материалам расследования, Клинтон входил в ближний круг знакомых Эпштейна.

