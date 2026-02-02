Министерство юстиции США 30 января опубликовало последние файлы из дела против финансиста Джеффри Эпштейна. Согласно документам, райский остров Литл-Сейнт-Джеймс стал настоящим адом для сотен юных девушек.

Где находится остров Эпштейна

Остров Эпштейна находится в Карибском море, в Атлантическом океане, на территории Виргинских островов США. На картах он называется Литл-Сейнт-Джеймс. Добраться до острова площадью 28 гектаров можно только на корабле или вертолете.

Виргинские острова имеют интересную историю — они стали последней крупной территорией, которую Дания продала Соединенным Штатам в 1917 году. Острова находятся под юрисдикцией федеральных властей США, однако не входят в состав ни одного из штатов.

Джеффри Эпштейн купил остров Литл-Сейнт-Джеймс в 1998 году за 7,95 миллиона долларов. Бизнесмен построил здесь роскошный особняк, несколько гостевых домов, причал, вертолетную площадку, спа-комплекс и теннисный корт.

Самой загадочной постройкой на острове стало необычное здание, часто называемое «храмом», с золотым куполом и статуями. Хотя вокруг него ходили самые фантастические слухи, расследование показало, что объект представлял собой роскошную музыкальную студию.

Эпштейн за два дня до смерти в августе 2019 года подписал завещание, в котором оставил остров Литл-Сейнт-Джеймс своей белорусской девушке Карине Шуляк. В 2023 году остров продан американскому миллиардеру Стивену Декоффу за 60 миллионов долларов.

Рай для педофилов

Жители соседнего острова Сент-Томас прозвали Литл-Сейнт-Джеймс «островом педофилов», а регулярные рейсы черного вертолета Эпштейна — «Лолита-экспрессом», так как на взлетной площадке постоянно появлялись несовершеннолетние девочки.

Согласно расследованию, девушек вербовали, перевозили на остров и принуждали к действиям сексуального характера — они обслуживали на закрытых вечеринках влиятельных гостей Эпштейна, среди которых были политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса.

Эпштейн на фото из уголовного дела Фото : Federal Bureau of Investigation

Всего в записях Эпштейна фигурируют имена более 150 человек. В их числе — президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, принц Эндрю, норвежская кронпринцесса Метте-Марит, основатель Microsoft Билл Гейтс, актеры Леонардо Ди Каприо, Кевин Спейси.

Правоохранители в обвинительном заключении назвали Литл-Сейнт-Джеймс «идеальным убежищем для торговли молодыми женщинами и несовершеннолетними девочками в целях сексуального рабства, жестокого обращения с детьми и сексуального насилия».

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн был частным финансовым управляющим из Нью-Йорка. Громкое дело начало раскручиваться в марте 2005 года, когда мачеха 14-летней школьницы обратилась в полицию во Флориде, заявив, что Эпштейн изнасиловал ее приемную дочь в своем особняке.

В ходе обыска полицейские изъяли фотографии несовершеннолетних девушек, что позволило установить не менее 50 потенциальных потерпевших, в следующем году прокуратура возбудила против Эпштейна уголовное дело, которое вскоре передали ФБР.

Выяснилось, что финансист с помощью сообщников находил девушек (некоторым было всего 14 лет), которые за денежное вознаграждение делали бизнесмену сексуализированный массаж, нередко завершавшийся половым актом.

Эпштейн в июне 2008 года признал вину по двум эпизодам склонения к проституции и согласился выплатить жертвам компенсации. В результате сделки с обвинением бизнесмена приговорили всего к 18 месяцам заключения и зарегистрировали как сексуального преступника.

После ряда громких журналистских расследований в феврале 2019 года суд выявил нарушения в процессе и вновь открыл дело. Эпштейна повторно задержали летом того же года и поместили в тюрьму.

По совокупности обвинений ему грозило заключение сроком до 40 лет. Но 10 августа 2019 года 66-летнего финансиста нашли в камере без сознания. Врачи пытались его реанимировать, однако их усилия оказались безрезультатными. По официальной версии, Эпштейн покончил с собой.

Уже после смерти Эпштейна в августе 2019 года ФБР провело обыск на острове, изъяв компьютеры и документы. Агенты обнаружили еще более 300 гигабайт данных, включая изображения и видео, которые указывали на сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.