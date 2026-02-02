НАВЕРХ
ФСБ ужесточила доступ банковских сервисов к «белым спискам»

Источник:
РБК
Включение банковских сервисов в региональные «белые списки» теперь осуществляется по согласованию с профильными ведомствами, отвечающими за вопросы безопасности.

Для этого требуется размещение системы хранения переписки, пишет РБК со ссылкой на собственный источник. Так, приложения «Сбера» и ряда других банков не были включены в перечень из-за несоблюдения требований по установке таких серверов.

ФСБ в октябре 2025 года направила нескольким банкам требования об установке СОРМ — комплекса технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий, указав на распространение на них статуса организаторов распространения информации.

Закон обязывает такие компании хранить данные о фактах передачи сообщений и пользователях на территории России. С января 2026 года срок хранения соответствующих данных увеличен до трех лет.

Хайтек #Интернет
Обсуждение (0)
