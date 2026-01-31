НАВЕРХ

«Сибирь» в необычной форме проиграла «Трактору»

ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

«Сибирь» проиграла на своем льду в матче регулярного первенства КХЛ челябинскому «Трактору», прервав серию из четырех побед подряд. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Единственный гол у «Сибири», которая играла в необычной для себя черно-салатовой форме, стилизованной в костюмы бортпроводников авиакомпания S7 Airlines, забил в конце второго периода Вячеслав Лещенко.

«Не сработало большинство сегодня, хотя были моменты и могли забить. В третьем периоде не хватило не то, что фарта, просто шайба не зашла. Начали бросать много, закрывать, но уже здорово сыграл у них вратарь», — отметил главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

Новосибирцы остались на восьмом месте Восточной конференции, набрав 49 очков за 53 игры. Следующий матч «Сибирь» проведет дома с «Ак Барсом» 2 февраля.

#Хоккей #Новосибирск
