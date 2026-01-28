НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов

Источник:
Sibnet.ru
459 1
МТС
Фото: © Sibnet.ru

МТС в феврале 2026 года планирует поднять тарифы в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов, соответствующий документ оператор направил Федеральной антимонопольной службе.

«В их числе граждане, которым ранее в рамках исполнения предписания ФАС и мирового соглашения компания предложила способы снижения стоимости услуг связи», — отметил регулятор.

Служба направила МТС письмо, в котором подчеркнула, что повышение тарифов для этой категории абонентов нарушает условия мирового соглашения. ФАС считает такие действия мобильного оператора недопустимыми.

Весной 2024 года МТС поднял тарифы на 8%, изменения затронули более 30 миллионов клиентов. Однако антимонопольная служба тогда заявила, что рост цен никак не связан с реальным увеличением затрат оператора.

Суд поддержал претензии регулятора. После этого компания обратилась в ФАС с предложением о заключении мирового соглашения, подписанный документ предусматривал возвращение незаконно полученного дохода и компенсации пострадавшим абонентам.

Еще по теме
Массовые выплаты для бизнеса: готовые решения без финтех‑сложностей
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Китай стал отказываться от российской нефти
Роспатент зарегистрировал товарный знак Xiaomi для продажи пива
смотреть все
Хайтек #IT-бизнес
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
15352
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
13585
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
31592
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
50168
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
136544
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
135176
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
169392
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156850
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2798390
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
183151
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
ВСУ построят третью линию обороны
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

pepelmetal

Пугалкин только проплаченных ботов может восхитить

Albor

Цитата из обращения к гражданам на одесском телевидении Петра Порошенко 13 ноября 2014 года: «Наши дети...