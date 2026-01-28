МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов

МТС в феврале 2026 года планирует поднять тарифы в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов, соответствующий документ оператор направил Федеральной антимонопольной службе.

«В их числе граждане, которым ранее в рамках исполнения предписания ФАС и мирового соглашения компания предложила способы снижения стоимости услуг связи», — отметил регулятор.

Служба направила МТС письмо, в котором подчеркнула, что повышение тарифов для этой категории абонентов нарушает условия мирового соглашения. ФАС считает такие действия мобильного оператора недопустимыми.

Весной 2024 года МТС поднял тарифы на 8%, изменения затронули более 30 миллионов клиентов. Однако антимонопольная служба тогда заявила, что рост цен никак не связан с реальным увеличением затрат оператора.

Суд поддержал претензии регулятора. После этого компания обратилась в ФАС с предложением о заключении мирового соглашения, подписанный документ предусматривал возвращение незаконно полученного дохода и компенсации пострадавшим абонентам.