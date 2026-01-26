НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Межзвездный объект 3I/ATLAS стал участником парада планет

Источник:
Sibnet.ru
381 0

Транзит межзвездного объекта 3I/ATLAS удивительным образом совпал с редким парадом планет, в ходе которого Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер сейчас выстраиваются в одну линию, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Объект, который находится между Землей и Юпитером, в настоящий момент также встроен в эту конфигурацию, то есть расположен на той же оси, вокруг которой собрались в настоящий момент пять внутренних планет Солнечной системы», — отмечается в сообщении.

Транзит межзвездного объекта 3I/ATLAS
Транзит межзвездного объекта 3I/ATLAS
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

3I/ATLAS в данный момент находится примерно на полпути от Земли к Юпитеру. По прогнозам, он пройдет на минимальном расстоянии от газового гиганта 16-17 марта. Прохождение рядом с Юпитером является наиболее удивительной особенностью орбиты 3I/ATLAS.

Ученые отмечают, что даже при заданном движении тела внутри плоскости планет вероятность такой встречи составляет около 2%, а для случайных объектов с произвольным направлением она практически равна нулю.

Тема: Человек и космос
Двойной взрыв произошел на Солнце. ВИДЕО
Зафиксированы галактики с несовместимыми характеристиками
Советские космонавты курили на орбите
Рекордный радиационный шторм ударил по Земле
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Обсуждение (0)
Картина дня
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
Определено место России в рейтинге сильнейших армий мира
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Межзвездный объект 3I/ATLAS стал участником парада планет
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Пугалкин только проплаченных ботов может восхитить

Antares

Хм..., странно... А зачем тогда нам такие депутаты? Получается они низачто деньги получают? Причём не...

Twilight88

Вот это да, при том что робот китайский полностью, аля начинка всего-то, целый ВНЕШНИЙ вид сделали уникальным...

-Керя-

Это Зелебоба Европейцам расскажет куда миллиарды потратил...