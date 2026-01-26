Межзвездный объект 3I/ATLAS стал участником парада планет

Транзит межзвездного объекта 3I/ATLAS удивительным образом совпал с редким парадом планет, в ходе которого Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер сейчас выстраиваются в одну линию, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Объект, который находится между Землей и Юпитером, в настоящий момент также встроен в эту конфигурацию, то есть расположен на той же оси, вокруг которой собрались в настоящий момент пять внутренних планет Солнечной системы», — отмечается в сообщении.

Транзит межзвездного объекта 3I/ATLAS Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

3I/ATLAS в данный момент находится примерно на полпути от Земли к Юпитеру. По прогнозам, он пройдет на минимальном расстоянии от газового гиганта 16-17 марта. Прохождение рядом с Юпитером является наиболее удивительной особенностью орбиты 3I/ATLAS.

Ученые отмечают, что даже при заданном движении тела внутри плоскости планет вероятность такой встречи составляет около 2%, а для случайных объектов с произвольным направлением она практически равна нулю.