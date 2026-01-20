НАВЕРХ

«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» из‑за лишнего игрока

Источник:
Sibnet.ru
190 1
ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» на выезде в упорной борьбе проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Решающей стала шайба в конце третьего периода — на 55-й минуте ее забросил нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров. При этом гол команда пропустила после удаления за шестого лишнего.

На последних секундах встречи Сергей Зборовский поразил пустые ворота сибиряков. Примечательно, что «Автомобилист» одержал победы во всех четырех встречах текущего сезона с «Сибирью».

«Игра шла до ошибки, к сожалению, мы совершили ее первыми. В концовке хотели забить, снимали вратаря, вшестером, но не получилось. Нужно было выиграть вбрасывание и оставить шайбу в зоне», — отметил на пресс-конференции главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» потерпела второе поражение подряд и идет восьмой на «Востоке» после 48 игр, у команды 41 очко. Следующий матч новосибирский клуб проведет 22 января в Магнитогорске. Его соперником станет местный «Металлург».

Спорт #Хоккей #Новосибирск
Обсуждение (1)
