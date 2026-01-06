НАВЕРХ

«Сибирь» с дублем Широкова уверенно обыграла «Адмирал»

Новосибирская «Сибирь» обыграла «Адмирал» из Владивостока в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Широков (15-я и 45-я минуты), Валентин Пьянов (20), Архип Неколенко (34) и Федор Гордеев (34). У Пьянова и Гордеева это первые шайбы в сезоне.

У гостей отличились Никита Тертышный (10) и Кайл Олсон (56).

«Сибирь» выиграла четвертый матч в пяти последних играх. Новосибирцы 8 января дома сыграют с «Локомотивом».

