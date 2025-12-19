Снег неожиданно выпал в пустынях Саудовской Аравии. ВИДЕО

Снег выпал в пустынях Саудовской Аравии, редкое для Аравийского полуострова явление наблюдалось сразу в нескольких регионах страны.

Так, снег накрыл саудовский город Табук, температура воздуха здесь опустилась до минус 4 градусов, передает издание Al Arabia. Местные жители принялись публиковать видео снегопада в социальных сетях.

В связи с непогодой в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, школьников перевели на дистанционное обучение. На дорогах образовался гололед.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снега в северных районах страны может выпасть еще больше.