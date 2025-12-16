НАВЕРХ

«Сибирь» с вернувшимся Тэйлором Беком обыграла «Авангард»

ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» на своем льду обыграла омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:2.

Счет в поединке на восьмой минуте открыл форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски, однако «Сибирь» отыгралась на последней минуте первого периода — отличился Семен Кошелев, переправивший шайбу в ворота гостей после отскока.

На первой минуте второго периода Антон Косолапов вывел «Сибирь» вперед — он забил с передачи Тейлора Бека, набравшего первое очко после возвращения в новосибирский клуб. На 33-й минуте Кошелев оформил дубль.

На последней минуте второго периода Константин Окулов сократил отставание в счете, омичи сняли вратаря, однако лишний полевой игрок им не помог — на последних секундах матча гол в пустые ворота забил Чейз Приски.

«Сибирь» впервые в этом сезона выиграла два матча подряд и набрала очки в четырех матчах подряд при трех победах. Несмотря на победную серию, новосибирский клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
