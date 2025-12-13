Захарова посоветовала Еврокомиссии «улететь с планеты»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в шутку посоветовала Брюсселю выпустить заявление о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, «покуда на ней остались русские».

Дипломат прокомментировала информацию о том, что Европейская Служба внешних связей рекомендовала избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты, в частности европейским дипломатам рекомендуется не попадать на фото вместе с российскими коллегами.

«20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», — написала дипломат в своем телеграм-канале.