Приметы и лунный календарь на 10 декабря

Sibnet.ru
Согласно поверьям, 10 декабря нельзя пользоваться острыми предметами
Романов день отмечается в народном календаре 10 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение 20-го лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

День знаменовал окончание первой декады зимы. 10 декабря выполняли ритуал от всего дурного — выходили рано утром на улицу, поворачивались к ветру и просили «выдуть» все напасти. Также в этот день в лесу искали лосиные рога — найти трофей считалось большой удачей.

Согласно поверьям, 10 декабря нельзя было ходить на рыбалку и пользоваться острыми предметами. Не советовали начинать важные дела. Запрещали брать или давать деньги в долг, иначе можно было столкнуться с убытками. Не принимали незнакомых людей — с ними в дом могла войти беда.

Погодные приметы также были многочисленны. Например, яркие звезды 10 декабря предвещают морозы, а тусклое небо — оттепель. Красное небо на рассвете — к сильному ветру. Иней на ветвях — к затяжной зиме и холодному марту.

По лунному календарю завершается 20-й день цикла Луны. Он считается благоприятным для работы и решения сложных финансовых вопросов. День прекрасно подходит для общения, а также избавления от вредных привычек.

Приметы богатства: как притянуть деньги
