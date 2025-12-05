НАВЕРХ
Приметы и лунный календарь на 5 декабря

Если 5 декабря кошка перебежит дорогу, жизнь скоро изменится
Прокопьев день отмечается в православном календаре 5 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение 15-го лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Так, ряд примет на 5 декабря связаны с кошками. Считалось, что если в этот день кошка перебежит дорогу — жизнь скоро изменится. Если повстречавшаяся кошка оказалась темной — в худшую сторону, светлой — в лучшую.

Согласно поверьям, нельзя 5 декабря давать в долг деньги, муку и соль — был риск «приманить» нищету. Запрещалось оставлять гостей с ночевкой или ночевать вне дома — можно было перенять чужие беды. Не советовали дарить живые цветы и начинать важные дела.

Погодные приметы на 5 декабря гласили, что если снега в этот день нет, то морозов месяц не будет. Сильный снегопад — к холодной и морозной зиме. Тучи на небе — значит, скоро придут метели. Ясная погода — к ранней весне.

По лунному календарю завершаются 15-е сутки цикла Луны, наступает полнолуние. Считается, что Луна в этот день многократно усиливает свое влияние. Растет риск совершить глупость или поддаться инстинктам. Оптимальным будет отказаться от решения серьезных вопросов.

