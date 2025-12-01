Киев подтвердил участие в атаках на танкеры у побережья Турции

Киев подтвердил, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, пишет газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

В пятницу, 28 ноября танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару.

«Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции», — рассказал газете источник.

МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в терактах в Черном море задействованы те же силы, которые уже срывали диалог по урегулированию на Украине.