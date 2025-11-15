НАВЕРХ

Смена тренера не спасла «Сибирь» от 12-го поражения подряд

Источник:
Sibnet.ru
91 1
ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Московское «Динамо» обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

За «Сибирь» шайбы забросили Тимур Ахияров (2-я минута) и Скотт Уилсон (28-я минута). У гостей отличились Артем Швец-Роговой (11-я минута), Дилан Сикьюра (26-я минута) и Никита Гусев (31-я минута).

Таким образом, «Сибирь» потерпела 12-е подряд поражение. Накануне клуб отправил в отставку главного тренера Вячеслава Буцаева, проработавшего только два месяца. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков.

«Сибирь» после проигрыша с 17 очками расположилась на последней, 11-й строчке Восточной конференции. 17 ноября новосибирской команде предстоит дома сыграть с «Шанхай Дрэгонс».

ХК «Сибирь» уволил главного тренера Вячеслава Буцаева
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Обсуждение (1)
