Появились слухи об отставке главного тренера «Сибири» Буцаева

Хоккейный клуб «Сибирь» расторгнет контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым после 11 поражений команды подряд. Об этом в своих телеграм-каналах сообщили обозреватель Кирилл Роганов и журналист Sports24 Дмитрий Ерыкалов со ссылкой на неназванные источники.

По словам источников Ерыкалова, решение об отставке Буцаева исходит от главы попечительского совета клуба, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

«На завтрашний матч с московским «Динамо» «Сибирь» выведет [ассистент главного тренера] Ярослав Люзенков», — пишет Ерыкалов.

За короткий срок пост журналиста набрал около 200 комментариев болельщиков «Сибири, большинство из которых восприняли возможную отставку главного тренера положительно.

Официальной информации об изменениях в тренерском штабе «Сибири» на момент подготовки материала не поступало. По словам Ерыкалова, пресс-служба клуба выпустит соответствующий релиз «сегодня-завтра».

Буцаев стал главным тренером «Сибири» в начале октября. На этом посту он сменил Вадима Епанчинцева, уволенного из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. С новым тренером «снежинки» одержали всего три победы и все по буллитам. С 16 октября клуб проиграл 11 матчей подряд.

На пресс-конференции после разгромного поражения в Минске 12 ноября Буцаев извинился перед болельщиками и назвал журналистов раскольниками в ответ на вопрос о своей возможной отставке.