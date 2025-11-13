Гитлер оказался носителем «гена микропениса»

Генетический анализ образца крови лидера фашисткой Германии Адольфа Гитлера показал, что у него был синдром Каллмана — это редкое заболевание препятствует нормальному развитию пениса.

Результаты исследования обнародованы в британском документальном фильме «ДНК Гитлера: План диктатора». Команда ученых из Университета Бата проанализировала образцы крови Гитлера, сохранившиеся на фрагменте дивана из его бункера.

Кусок ткани был взят американским офицером Росвеллом Розенгреном вскоре после самоубийства фюрера в 1945 году. Почти 80 лет спустя ДНК с образца удалось расшифровать и изучить.

Исследователи обнаружили признаки, характерные для синдрома Каллмана — генетического расстройства, вызывающего низкий уровень тестостерона, отсутствие обоняния и аномальное развитие половых органов.

Так, у 10% людей с этим типом мутации маленький пенис — так называемый «микропенис». Кроме этого, распространенной особенностью у носителей этого заболевания является то, что яички обычно не опускаются к мошонке.

Полученные в результате анализа выводы подтверждаются с медицинскими записями из тюрьмы Ландсберг, где содержался Гитлер после неудавшегося мюнхенского пивного путча в 1923 году. Там указано, что у лидера нацистской партии наблюдается дефект правого яичка.

Новые данные могут объяснить, почему Гитлер избегал близких отношений с женщинами. Скорее всего, сексуальная холодность и отсутствие детей были следствием синдрома Каллмана. Чтобы компенсировать свой физический недостаток, Гитлер полностью посвятил себя политике.