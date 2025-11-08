НАВЕРХ
Российским заводам разрешат разбавлять бензин

Источник:
«Интерфакс»
Заправка
Фото: © Sibnet.ru

Власти намерены разрешить российским нефтеперерабатывающим заводам использование спирта в производстве бензина, чтобы увеличить поставки на топливный рынок.

Соответствующие поправки в налоговое законодательство готовит Минфин, они обнулят действующий акциз на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92, пишет «Интерфакс».

Новая мера сделает рентабельным производство бензина с использованием спирта. Отмечается, что Минфин внес поправки в пакете материалов ко второму чтению закона о федеральном госбюджете, который сейчас рассматривает Госдума.

Предполагается, что нефтезаводам разрешат увеличить долю спирта в бензине до 10%, сейчас максимальный предел составляет 1,5%. Это позволит нарастить поставки топлива на внутренний рынок на 100 тысяч тонн в месяц.

Помимо этилового спирта, Минэнерго может снять запрет на использование нефтезаводами монометиланилина (ММА) — присадки для повышения октанового числа, которая применялась в России до 2016 года, а затем была запрещена из-за высокой токсичности.

