Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума

Экспорт нефтепродуктов из России по итогам апреля сократился на 340 тысяч баррелей в сутки, до 2,2 миллиона баррелей, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений, следует из доклада Международного энергетического агентства.

Снижение было обусловлено введением российскими властями эмбарго на поставки за рубеж бензина, а также сокращением переработки на ряде нефтеперерабатывающих заводов, отмечается в документе.

При этом добыча нефти в апреле в России составила 8,83 миллиона баррелей в сутки, что на 460 тысяч хуже, чем годом ранее, и на 130 тысяч меньше, чем в марте. Экспорт нефти за прошлый месяц составил 4,9 миллиона баррелей.

В целом доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в апреле составили 19,18 миллиарда долларов, подсчитали авторы доклада.

