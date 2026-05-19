Президент России Владимир Путин во вторник, 19 мая прилетит в Китай с планами на вывод сотрудничества между странами на новый, более высокий уровень, пишет китайские СМИ со ссылкой на источники.

Поездка Путина приурочена к 25-летию подписания основополагающего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «Будет открыт российско-китайский год сотрудничества в области образования, и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

По информации газеты South China Morning Post (SCMP), Путин и Си Цзиньпин собираются вывести сотрудничество на более высокий стратегический уровень в ответ на «внешнюю турбулентность и перемены».

Эксперты ожидают, что стороны обсудят энергетические проекты, включая газопровод «Сила Сибири — 2». На фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и роста цен на нефть значение России как поставщика энергоресурсов для Китая усилилось, говорится в публикации SCMP.



«Сила Сибири — 2» — это масштабный проектируемый магистральный газопровод, предназначенный для перенаправления поставок российского газа из месторождений в Китай через территорию Монголии.