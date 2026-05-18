МИД заявил об отсутствии сигналов к переговорам от Украины

Российская сторона не фиксирует готовности украинских властей к мирному урегулированию конфликта, несмотря на совместную работу над гуманитарными вопросами, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали», — сказал в интервью «Известиям» дипломат, участвовавший в последнем раунде переговоров с Украиной в Женеве.

По словам Галузина, для создания переговорной базы президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить огонь и вывести войска из Донбасса. Это позволит перейти к обсуждению условий достижения всеобъемлющего мира.



При этом продолжается работа над решением гуманитарных задач. К ним относятся обмен военнопленными, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей, в первую очередь детей с родителями.