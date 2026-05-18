НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД заявил об отсутствии сигналов к переговорам от Украины

Источник:
«Известия»
295 3
Здание МИД России
Фото: Rakoon / CC0

Российская сторона не фиксирует готовности украинских властей к мирному урегулированию конфликта, несмотря на совместную работу над гуманитарными вопросами, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали», — сказал в интервью «Известиям» дипломат, участвовавший в последнем раунде переговоров с Украиной в Женеве.

По словам Галузина, для создания переговорной базы президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить огонь и вывести войска из Донбасса. Это позволит перейти к обсуждению условий достижения всеобъемлющего мира.

При этом продолжается работа над решением гуманитарных задач. К ним относятся обмен военнопленными, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей, в первую очередь детей с родителями.

Еще по теме
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
Половину прошений об убежище в РФ подали граждане Украины
Немецкая оппозиция пообещала перезапустить «Северные потоки»
Кремль назвал дату визита Путина в Китай
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Обсуждение (3)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
20
Разведка США внезапно стала союзником России
18
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
14
Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта
13
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей