Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин обратился к гражданам Китая, отметив тесное российско-китайское сотрудничество.

«Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина», — заявил Путин в видеобращении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Он отметил важность регулярных взаимных визитов представителей двух стран, а также напомнил о 25-ой годовщине подписания между Москвой и Пекином Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Путин сообщил, что российско-китайский товарооборот превысил отметку в 200 миллиардов долларов, и подчеркнул почти полный взаиморасчет в рублях и юанях.

«Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», — заявил российский лидер.



Визит Путина в Китай пройдет с 19 по 20 мая. Он проведет переговоры с председателем КНР. По итогам планируются подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.