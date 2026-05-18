Экс-главу офиса президента Украины Ермака отпустили из СИЗО

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из следственного изолятора после того, как за него был внесен залог в 140 миллионов гривен.

Сам Ермак на выходе из СИЗО заявил, что не знает, кто собрал залог, передает издание «Страна.ua». Чиновнику запрещено покидать Киев без разрешения суда. Он обязан сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и избегать общения с другими фигурантами дела.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ермака своим помощником сразу после вступления в должность в мае 2019 года. В ноябре 2025 года он уволил Ермака после того, как тот написал заявление об отставке.

В середине мая 2026 года Ермаку предъявили обвинение по части 3 статьи 209 УК Украины (легализация/отмывание имущества, полученного преступным путем). Дело расследуется Высшим антикоррупционным судом Украины.

14 мая Ермака арестовали на 60 суток с возможностью выхода под залог. Два дня чиновник провел в СИЗО. На выходе из изолятора он подтвердил, что находился в платной камере, за которую заплатил его адвокат.