НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-главу офиса президента Украины Ермака отпустили из СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Андрей Ермак
Фото: Vinnytsia Governor / CC BY 4.0

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из следственного изолятора после того, как за него был внесен залог в 140 миллионов гривен.

Сам Ермак на выходе из СИЗО заявил, что не знает, кто собрал залог, передает издание «Страна.ua». Чиновнику запрещено покидать Киев без разрешения суда. Он обязан сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и избегать общения с другими фигурантами дела.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ермака своим помощником сразу после вступления в должность в мае 2019 года. В ноябре 2025 года он уволил Ермака после того, как тот написал заявление об отставке.

В середине мая 2026 года Ермаку предъявили обвинение по части 3 статьи 209 УК Украины (легализация/отмывание имущества, полученного преступным путем). Дело расследуется Высшим антикоррупционным судом Украины.

14 мая Ермака арестовали на 60 суток с возможностью выхода под залог. Два дня чиновник провел в СИЗО. На выходе из изолятора он подтвердил, что находился в платной камере, за которую заплатил его адвокат.

Еще по теме
МИД заявил об отсутствии сигналов к переговорам от Украины
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
Половину прошений об убежище в РФ подали граждане Украины
Немецкая оппозиция пообещала перезапустить «Северные потоки»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
22
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
21
Разведка США внезапно стала союзником России
15
Китай предложил России сотрудничество в сфере ИИ
14
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей