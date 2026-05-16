Истек срок действия лицензии США на покупку российской нефти

США не стали продлевать лицензию на покупку нефти из России, срок действия документа истек 16 мая. До этого момента разрешалось проводить операции по продаже, перевозке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на танкеры до 17 апреля.

Соответствующая лицензия была опубликована 17 апреля на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. В документе отмечалось, что разрешение не распространяется на операции, связанные с Ираном, Кубой и КНДР.

Индия ранее обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии, однако сенаторы-демократы призвали Минфин США прекратить свою «непродуманную политику, направленную на то, чтобы помочь России заработать еще больше денег».

Изначально Вашингтон приостановил санкции в отношении российской нефти в середине марта в целях стабилизации энергетического рынка. Поставки были нарушены из-за конфликта Израиля и США с Ираном.

