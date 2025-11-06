Huawei представила свой самый тонкий смартфон Mate 70 Air

Китайская компания Huawei представила самый тонкий смартфон в своей линейке – Mate 70 Air. От главного конкурента – iPhone Air от Apple новинку выгодно отличает стереозвук, более емкий аккумулятор и слот для физической симки.

Толщина смартфона – 6,6 миллиметра, что на миллиметр больше, чем у iPhone Air. При этом гаджет от Huawei имеет вдвое более емкую батарею: 6500 мАч против 3149 мАч у американского конкурента.

Блок камер выполнен в виде шайбы, вместившей основной объектив на 50 мегапикселей, телевик, сверхширик и вспомогательный датчик для улучшения цветопередачи. На передней стороне разместили 10,7-мегапиксельную камеру, способную записывать видео в разрешении 4К.

Гаджет оснащается чипами Kirin 9020A (версия на 16 гигабайт оперативки) и Kirin 9020B (версия на 12 гигабайт). От воды и пыли он защищен по стандарту IP69, имеет почти 7-дюймовый OLED-экран и стереодинамики.

Цены на Mate 70 Air на китайском рынке начинаются от 4199 юаней (48 000 рублей). Топовая версия обойдется в 5 199 юаней (59 500 рублей). Когда будет представлена глобальная версия, пока неизвестно.