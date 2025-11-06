НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Huawei представила свой самый тонкий смартфон Mate 70 Air

Источник:
Sibnet.ru
204 0
Huawei Mate 70 Air
Фото: © consumer.huawei.com

Китайская компания Huawei представила самый тонкий смартфон в своей линейке – Mate 70 Air. От главного конкурента – iPhone Air от Apple новинку выгодно отличает стереозвук, более емкий аккумулятор и слот для физической симки.

Толщина смартфона – 6,6 миллиметра, что на миллиметр больше, чем у iPhone Air. При этом гаджет от Huawei имеет вдвое более емкую батарею: 6500 мАч против 3149 мАч у американского конкурента.

Блок камер выполнен в виде шайбы, вместившей основной объектив на 50 мегапикселей, телевик, сверхширик и вспомогательный датчик для улучшения цветопередачи. На передней стороне разместили 10,7-мегапиксельную камеру, способную записывать видео в разрешении 4К.

Xiaomi представила доступный флагман Redmi с сабвуфером

Гаджет оснащается чипами Kirin 9020A (версия на 16 гигабайт оперативки) и Kirin 9020B (версия на 12 гигабайт). От воды и пыли он защищен по стандарту IP69, имеет почти 7-дюймовый OLED-экран и стереодинамики.

Цены на Mate 70 Air на китайском рынке начинаются от 4199 юаней (48 000 рублей). Топовая версия обойдется в 5 199 юаней (59 500 рублей). Когда будет представлена глобальная версия, пока неизвестно.

Еще по теме
Мгновенные геотреки: как будут работать детские сим-карты
Детские сим-карты появятся в России
Apple выпустила iOS 26.1 с настройкой «стеклянного» интерфейса
Xiaomi 17 Ultra получит самый большой сенсор в истории
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
9576
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
9524
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28284
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
45530
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133776
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132281
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
165739
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155488
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2759951
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181408
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Почему хороший работник не годится в руководители
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

andrei703333

Во во, пускай лучше тоннель сделают между японией, чтобы тачки гонять без паромов

vad7958

Как духоскрепно-заслуженный артист РФ в 33 года (интересно что сделал,сколько ролей сыграл?) и" главная...

se 34

Украина страна чудес😆😆, там знаменитости охраняют своих охранников, страна где белых здоровых мужчин...

Uynachalnica

А что это боярские разборки с 9 мая вдруг начали сравнивать?