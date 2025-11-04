НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Xiaomi 17 Ultra получит самый большой сенсор в истории

Источник:
Sibnet.ru
284 0
Камера смартфона
Фото: © Sony

Xiaomi 17 Ultra получит камеру с самым большим сенсором в истории отрасли, соответствующие данные обнародовал авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station на своей страничке в социальной сети Weibo.

Точные параметры камеры инсайдер не раскрывает, скорее всего, речь идет о сенсоре главного модуля от OmniVision. Аппарат также оснастят новым поколением перископического телеобъектива на 200 мегапикселей, эксклюзивно разработанного Xiaomi.

Также Xiaomi 17 Ultra получит 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и поддержку сотовой связи.

Премьера ожидается Xiaomi 17 Ultra до конца текущего года в Китае. Скорее всего, выход на глобальный рынок флагмана произойдет уже в 2026 году.

Названы лучшие бюджетные смартфоны
Еще по теме
Электромобиль Xiaomi SU7 попал в первое смертельное ДТП
Представлен смартфон-фотоаппарат Xiaomi 15 Ultra
Представлена ручка-словарь Xiaomi с экраном
Xiaomi выпустила мини-стиралку для носков
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
9305
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
9435
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28207
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
45433
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133723
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132208
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
165675
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155445
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2759830
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181348
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске одним словом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

Captain Nemo

Значит будут грабить простое наше население,а население в очередной раз покажет свою инертность.

Uynachalnica

А че миллиардеров тут не указали, которые плачутся, что им надо помогать, так как народным достоянием...

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом. (с)

_ASUS__

это знает что намеренно врёт скрывая первопричины событий ... на фоне уже практически свершившегося факта...