Xiaomi 17 Ultra получит самый большой сенсор в истории

Xiaomi 17 Ultra получит камеру с самым большим сенсором в истории отрасли, соответствующие данные обнародовал авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station на своей страничке в социальной сети Weibo.

Точные параметры камеры инсайдер не раскрывает, скорее всего, речь идет о сенсоре главного модуля от OmniVision. Аппарат также оснастят новым поколением перископического телеобъектива на 200 мегапикселей, эксклюзивно разработанного Xiaomi.

Также Xiaomi 17 Ultra получит 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и поддержку сотовой связи.

Премьера ожидается Xiaomi 17 Ultra до конца текущего года в Китае. Скорее всего, выход на глобальный рынок флагмана произойдет уже в 2026 году.