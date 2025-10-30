НАВЕРХ
Названы лучшие бюджетные смартфоны

«Палач»
OnePlus Nord CE 5
OnePlus Nord CE 5
Фото: © OnePlus

Названы лучшие бюджетные смартфоны в пределах 30 тысяч рублей по версии тематического портала «Палач». Список возглавил OnePlus Nord CE 5.

Эксперты портала назвали OnePlus Nord CE 5 стоимостью от 25 тысяч рублей «секретным хитом» китайского бренда. Аппарат получил 120-герцовый Fluid AMOLED-экран с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10+ и яркостью до 1300 нит.

Смартфон базируется на производительном чипе MediaTek Dimensity 8350 Apex. OnePlus Nord CE 5 также получил аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки и достойный набор камер, среди которых выделяется модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией.

Xiaomi Poco X7 Pro с аналогичной стоимостью в районе 25 тысяч рублей выделяется навороченным 120-герцовым AMOLED-дисплеем с поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а также пиковой яркостью 3200 нит.

Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 8400, имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, который заряжается от 90-ваттного блока питания. За фотографии отвечают модуль из двух камер с оптической стабилизацией у основного сенсора и 20-мегапиксельная селфи-камера.

Honor 200 за 27 тысяч рублей — ультимативный вариант для экономных любителей поснимать, у него 50-мегапиксельная фронтальная камера и основной блок с тремя модулями с оптической стабилизацией у двух датчиков и оптическим зумом.

Экран — 120-герцовй AMOLED с пиковой яркостью 4000 нит. За производительность отвечает чип Snapdragon 7 Gen 3. Смартфон имеет кремний-углеродный аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки.

Кроме этого, в топ-5 вошли Samsung Galaxy A56 за 30 тысяч рублей с чипом чип Exynos 1580 и 120-герцовым Super AMOLED-экраном, а также Realme P3 Ultra за аналогичную стоимость, работающий на MediaTek Dimensity 8350 Ultra и оснащенный AMOLED-дисплеем с частотой 120 герц.

Хайтек #Смартфоны
