НАВЕРХ

«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд

Источник:
Sibnet.ru
113 0
Матч челябинского «Трактора» с новосибирской «Сибирью»
Матч челябинского «Трактора» с новосибирской «Сибирью»
Фото: © ХК «Сибирь»

Челябинский «Трактор» одержал победу над новосибирской «Сибирью» с результатом 4:3.  Для новосибирцев это стало седьмым поражение подряд.

По ходу встречи «Сибирь» выигрывала 1:0, а затем дважды отыгрывалась, выравнивая счет до 2:2 и 3:3, но команда из Челябинска удалось вырвать победу.

По словам главного тренера «Сибири» Вячеслава Буцаева, новосибирцы играли хорошо. «К сожалению, по качеству игры мы не заслуживали сегодня поражения, в третьем периоде мы могли изменить счет, изменить ход поединка», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Как команда сегодня ребята показали характер, что у нас есть коллектив. Отреагировали не на самое приятное поражение в прошлом матче. Такие поражения — они закаляют, у нас прогресс в игре идет. Да, результата нет, но при таком подходе, при таком выполнении обязанностей — будет», — заверил Буцаев.

По итогам встречи челябинцы располагаются на пятой строчке таблицы Восточной конференции с 27 очками после 23 матчей. Команда из Новосибирска — на последнем, 11-м месте Востока, заработав 16 баллов.

Еще по теме
Главный тренер «Сибири» объяснил разгром от «Автомобилиста»
«Сибирь» впервые потерпела поражение по буллитам
Главный тренер «Салавата Юлаева» похвалил новосибирских болельщиков
«Сибирь» проиграла третий раз подряд
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

DADMAL

Не ну это уже наглость ркн достала в конец обнаглели может уже их кто не будь заблокирует раз и на всегда.

Uynachalnica

Тут сразу все 200 000 000 в максе будут зафиксированы, и к бабке не ходи!

userkc

главное не про флаг и звезды, потом не летали, технологии потеряли, откуда такой мощности двигатель был...

Uynachalnica

А че миллиардеров тут не указали, которые плачутся, что им надо помогать, так как народным достоянием...