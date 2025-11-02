«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд

Челябинский «Трактор» одержал победу над новосибирской «Сибирью» с результатом 4:3. Для новосибирцев это стало седьмым поражение подряд.

По ходу встречи «Сибирь» выигрывала 1:0, а затем дважды отыгрывалась, выравнивая счет до 2:2 и 3:3, но команда из Челябинска удалось вырвать победу.

По словам главного тренера «Сибири» Вячеслава Буцаева, новосибирцы играли хорошо. «К сожалению, по качеству игры мы не заслуживали сегодня поражения, в третьем периоде мы могли изменить счет, изменить ход поединка», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Как команда сегодня ребята показали характер, что у нас есть коллектив. Отреагировали не на самое приятное поражение в прошлом матче. Такие поражения — они закаляют, у нас прогресс в игре идет. Да, результата нет, но при таком подходе, при таком выполнении обязанностей — будет», — заверил Буцаев.

По итогам встречи челябинцы располагаются на пятой строчке таблицы Восточной конференции с 27 очками после 23 матчей. Команда из Новосибирска — на последнем, 11-м месте Востока, заработав 16 баллов.