США испытали сверхзвуковой самолет X-59. ВИДЕО

Sibnet.ru
Lockheed Martin провела первый испытательный полет «бесшумного» сверхзвукового самолета Х-59, сообщает пресс-служба компании. Он сможет перевозить пассажиров и грузы вдвое быстрее обычных самолетов с минимальным уровнем шума.

Самолет X-59 перелетел с предприятия Skunk Works, расположенного на авиабазе ВВС США Plant 42 в Палмдейле в штате Калифорния, до зоны посадки, находящейся вблизи Исследовательского центра NASA имени Армстронга в Эдвардсе.

«X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования», — отмечается в сообщении.

Основная задача самолета — демонстрация новой технологии сверхзвукового полета с минимальным звуковым ударом для последующего разрешения коммерческих полетов такого класса над сушей.

Особенность X-59 — его очень длинный и тонкий нос, который составляет почти треть его длины (около 30 метров). Такой нос разрушает ударные волны, в результате уровень шума заметно ниже современных сверхзвуковых самолетов.

Из-за уникальной конструкции кабина пилота расположена почти посередине фюзеляжа. Чтобы видеть происходящее из кабины, применяется система eXternal Vision, представляющую собой несколько камер высокого разрешения, передающих сигнал на монитор 4K в кабине.

Наука #Техника #Транспорт и дороги
Обсуждение (3)
