Питьевые фонтанчики появились в аэропорту Новосибирска

Новосибирский аэропорт Толмачево им. А.И. Покрышкина оборудовал зоны вылета питьевыми фонтанчиками.

Пассажиры могут бесплатно утолить жажду, а также наполнить принесенные с собой емкости и взять их с собой на борт самолета, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ожидается, что это поспособствует снижению объемов пластика, который выбрасывают путешественники. Фонтанчики работают круглосуточно в зонах вылета терминалов B и С. Вода в них проходит трехступенчатую очистку.

Питьевые фонтанчики появились в Толмачево после того, как летом 2025 года ситуацией с доступом к воде в российских аэропортах заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.

Глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ заявил журналистам, что ФАС получает многочисленные жалобы от пассажиров на высокие цены в стерильных зонах.

В результате 28 региональным управлениям были направлены поручения изучить ценообразование на питьевую воду и другие продукты в крупных аэропортах и в случае выявления нарушений принять меры.