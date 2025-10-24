НАВЕРХ
ФАС нашла причину дефицита бензина на АЗС Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
250 2
Автозаправка
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирское управление ФАС установило причину отсутствия бензина на ряде заправочных станций города. Дефицит топлива ведомство связало с сокращением поставок со стороны ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».

Продажу бензина АИ-92 в начале октября приостановила сеть АЗС «Прайм». Затем топлива не стало на заправках сетей Nafta24 и «Опти». На сообщения о дефиците бензина отреагировали областные власти, а региональное УФАС инициировало проверку в отношении ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», занимающего доминирующее положение на рынке поставок бензина.

«В октябре 2025 года компания увеличила объем продаж топлива вертикально-интегрированным нефтяным компаниям. В то же время объем поставок независимым участникам сократился в два раза по АИ-95, в четыре раза по АИ-92 и значительно снизился по дизельному топливу. При этом общий объем продаж топлива не изменился», — сообщила пресс-служба УФАС по результатам проверки.

Каких-либо экономических или технологических причин ограничения отпуска бензина независимым АЗС аналитики ведомства не выявили. В связи с чем ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» было выдано предупреждение.

Компания, согласно документу, должна до 22 ноября 2025 года прекратить дискриминацию небольших сетей и восстановить прежние объемы поставок бензина. В противном случае в отношении нее будет возбуждено антимонопольное дело.

