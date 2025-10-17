Новак заявил о полной обеспеченности России нефтепродуктами

Внутренний рынок России обеспечен необходимым количеством нефтепродуктов, власти и нефтяные компании обеспечивают дополнительное производство, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В России в некоторых регионах автозаправочные станции вводят ограничения на объемы продаж топлива, на фоне чего цены на него растут. В начале октября некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 литров на покупателя.

«Внутренний рынок обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов. Правительство за этим внимательно следит и принимает все необходимые меры. <…> Мы в штабном режиме, министерство энергетики, федеральные органы исполнительной власти, обеспечиваем вместе с компаниями дополнительное производство нефтепродуктов», — сказал в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, спрос начал снижается. Власти будут следить за тем, чтобы рынок был сбалансирован, отметил вице-премьер.

Цены на топливо в России растут так же, как и на другие товары, пояснил Новак. «Цены не могут быть стабильны, иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары и услуги, и продовольственные товары — в среднем на уровень инфляции», — сказал он.

Правительство РФ ранее также ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года.