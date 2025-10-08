НАВЕРХ
Власти отреагировали на нехватку бензина в Новосибирске

Sibnet.ru
Правительство Новосибирской области
Фото: © Sibnet.ru

Власти Новосибирской области отреагировали на ситуацию с нехваткой бензина на заправках. Официальный комментарий распространило региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства.

«8 октября 2025 года на ряде АЗС одной из сетей зафиксировано отсутствие в свободной продаже бензина марки АИ-92. В адрес ПАО «Газпром нефть» направлено письмо о принятии мер для обеспечения сбалансированной поставки необходимых объемов ГСМ в Новосибирскую область», – говорится в сообщении Минпромторга.

Речь в релизе ведомства идет о заправках новосибирской сети «Прайм». В своем телеграм-канале сеть объяснила отсутствие 92-го бензина на заправках прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов.

Пресс-служба Минпромторга заверила, что ведомство постоянно мониторит наличие топлива на заправках и работает над организацией бесперебойного снабжения местных АЗС в тесном контакте с поставщиками.

Экономика #Деньги #Новосибирск
Обсуждение (5)
