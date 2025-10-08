Сеть АЗС в Новосибирске приостановила продажу бензина АИ-92

Сеть АЗС «Прайм» приостановила продажу бензина марки АИ-92 в Новосибирске. Информацию об этом распространила пресс-служба сети заправочных станций.

«В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов с сегодняшнего дня большинство заправочных станций "Прайм" были вынуждены приостановить продажу бензина марки АИ-92», – говорится в сообщении.

На данный момент 92-ой бензин на заправках «Прайм» отпускают только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность мегаполиса.

Другие АЗС города на текущей неделе подняли цены на бензин АИ-92, в среднем, на 3-5 рублей. 8 октября, по данным читателей Sibnet, стоимость литра 92-го на некоторых заправках составила 64 рубля.

Эксперты топливного рынка объясняют рост цен на бензин плановым закрытием ряда НПЗ на ремонт, совпавшим с периодом традиционного сезонного роста спроса.